Netflix knipt omstreden zelfmoordscène uit 13 Reasons Why

Netflix schrapt na een golf van kritiek na twee jaar alsnog een omstreden zelfmoordscène uit de populaire jongerenserie 13 Reasons Why. De streamingsdienst meldde dinsdag dat het besluit „op advies van medische experts” is genomen.

De serie gaat over een tienermeisje, Hannah Baker, die dertien redenen opnoemt waarom ze na jarenlange pesterijen zelfmoord pleegt. Al direct na het uitkomen ervan in 2017 stuitte 13 Reasons Why op felle kritiek vanwege de vermeende romantisering van suïcide.

Producer Brian Yorkey liet op Twitter weten dat de serie juist het tegendeel wilde bereiken door de „verschrikkelijke, pijnlijke realiteit van suïcide zo detaillistisch (te laten zien) dat niemand het ooit zou willen uitvoeren.” Bedenkingen daarbij van onder anderen Christine Moutier, hoofd van de Amerikaanse Vereniging voor Zelfmoordpreventie, hebben hem echter op andere gedachten gebracht. De aanpassing komt kort voor de lancering van het derde seizoen van 13 Reasons Why.

In de Verenigde Staten uitten ook christelijke organisaties kritiek op de serie. Focus on the Family somde bijvoorbeeld dertien redenen op om het gesprek over de serie in het gezin aan te gaan. De American Association of Christian Counselors (Amerikaanse Vereniging van Christelijke Hulpverleners), een verband met zo’n 50.000 leden, gaf een soortgelijk advies. De belangrijkste kritiek van de vereniging was dat zelfmoord in de serie wordt gepresenteerd als het enige antwoord op Hannahs problemen. „In God is er echter altijd hoop”, stelde de vereniging echter op een blog.

Heb jij hulp nodig of wil je praten over zelfmoord(gedachten)? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24 uur bereikbaar) en 113.nl.