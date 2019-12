Netanyahu wint strijd om leiderschap Likud

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de strijd om het leiderschap van de Likudpartij donderdag met ruim 72 procent van de stemmen gewonnen.De Likudpartij organiseerde een strijd om de leiderschap. De 70-jarige Netanyahu versloeg zijn rivaal Gideon Sa’ar.

„Een enorme overwinning! Bedankt aan de Likudleden voor hun vertrouwen, steun en genegenheid”, twitterde Netanyahu donderdag een uur na de uitslag van de peilingen. „Met de hulp van God en de uwe zal ik Likud leiden naar een klinkende overwinning in de komende verkiezingen en Israël blijven leiden naar ongekende prestaties.”

Sa’ar belde Netanyahu om hem te feliciteren en beloofde achter de premier te zullen staan in de komende verkiezingen, net als de vijf Likudparlementariërs die Sa’ar steunden.

Netanyahu domineert de Likud-partij al tientallen jaren. Hij was partijleider van 1993 tot 1999 en opnieuw sinds 2005, toen Ariel Sharon de partij verliet om een eigen partij op te richten.

De Israëliërs gaan in maart 2020 naar de stembus. Het zijn de derde parlementsverkiezingen in een jaar tijd omdat het bij eerdere verkiezingen niet is gelukt een regering te vormen.