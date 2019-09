Netanyahu wil annexatie stuk Jordaanoever

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de kiezers circa een week voor de stembusgang beloofd het grensgebied van het door Israël bezette Palestina en buurland Jordanië te annexeren. Het gebied aan de oever van de rivier de Jordaan is al tientallen jaren stevig in handen van de bezetters, maar volgens Netanyahu heeft hij steun van de Verenigde Staten gekregen om die Palestijnse gebieden aan de oostelijke rand van wat de Westelijke Jordaanoever wordt genoemd, bij Israël in te lijven. De kiezers moeten dan volgens hem volgende week op hem stemmen.