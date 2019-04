Netanyahu vrijwel zeker van nieuwe termijn na verkiezingen Israël

Bij de parlementsverkiezingen in Israël zijn de partijen van de conservatieve premier Benjamin Netanyahu en zijn uitdager Benny Gantz verwikkeld in een nek-aan-nek-race. Dat blijkt nadat 97 procent van de stemmen is geteld.

Volgens de laatste tellingen komen zowel de Likud-partij van Netanyahu als de de centrumalliantie Blauw en Wit van Gantz op 35 zetels in het 120 koppige parlement.

Netanyahu lijkt op koers om een nieuwe Israëlische regering te leiden en de langst zittende premier van Israël te worden. Volgens Israëlische media is Netanyahu zo goed als zeker van een vijfde termijn.

Zowel Netanyahu als zijn rivaal Gantz claimde vlak na de eerste exitpolls de overwinning. Netanyahu voor een “duidelijke” verkiezingswinst voor het rechtse blok geleid door zijn Likud. Benny Gantz claimde de winst nadat twee van de drie exitpolls zijn middenpartij de meeste parlementaire zetels gaven. “We hebben gewonnen! Het Israëlische publiek heeft zijn zegje gedaan!”, zei Gantz' partij in een verklaring.

Twee andere exitpolls voorspelden echter een parlementaire meerderheid voor het door Netanyahu geleide blok van rechtse partijen. Netanyahu lijkt daarom in een sterkere positie om een regering te vormen met behulp van rechtse facties.