Netanyahu vreest vervroegde verkiezingen

Premier Benjamin Netanyahu heeft gewaarschuwd dat Israël door het gekibbel in het kabinet afstevent op vervroegde verkiezingen. De Israëlische leider zei woensdag in Washington te willen dat zijn regering de rit tot november 2019 uitzit. „Als alle partijen dat ook willen doen we dat, zo niet dan wachten ons binnenkort verkiezingen”, aldus Netanyahu.

Minister van Financiën Moshe Kahlon heeft laten weten dat zijn Kulanu-partij de stekker uit de coalitie trekt als de begroting de komende weken niet wordt goedgekeurd. Bom onder de regeringssamenwerking is ook de sterke verdeeldheid over de militaire dienstplicht voor ultra-orthodoxe Joden. Deze bevolkingsgroep is daarvan nu nog vrijgesteld.

Netanyahu deed luchtig over de serie beschuldigingen aan zijn adres wegens corruptie. Op de vraag wat het leukste is aan zijn werk, antwoordde hij grappend „de onderzoeken.”