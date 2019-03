Netanyahu: Samenwerking met Rusland in Syrië

Rusland en Israël gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat buitenlandse troepen vertrekken uit Syrië. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zondag gezegd tijdens een vergadering van zijn kabinet.

Israël maakt zich vooral druk om de aanwezigheid van Iraanse troepen in Syrië. Het Israëlische leger heeft honderden aanvallen uitgevoerd tegen veronderstelde Iraanse doelen in Syrië en tegen de door Teheran gesteunde Libanese militie Hezbollah. Netanyahu zei dat hij tijdens zijn ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin afgelopen week heel duidelijk heeft gesteld dat deze aanvallen doorgaan zolang Iran in Syrië actief is.

Een militaire hotline moet daarbij voorkomen dat Israël en Rusland met elkaar slaags raken. In september haalden Syrische strijdkrachten nog per ongeluk een Russisch verkenningsvliegtuig neer tijdens een Israëlische aanval.