Netanyahu’s coalitievorming in zwaar weer

Premier en Likudleider Benjamin Netanyahu ondervindt grote problemen met de vorming van een nieuwe regeringscoalitie in Israël.

Het leek een uitgemaakte zaak na de verkiezingen voor de Knesset op 9 april. President Reuven Rivlin wees Netanyahu aan om een coalitie te vormen. Zijn Likud won 36 zetels, terwijl de Blauw-Wit alliantie van Benny Gantz op 35 van de 120 zetels bleef steken. Het totale rechts-religieuze blok van Netanyahu was groter dan het centrumlinkse van Gantz.

De gesprekken over de coalitie kwamen echter in zwaar weer terecht. Er bleek namelijk grote onenigheid te bestaan over de dienstplicht voor de ultraorthodoxen. De studenten aan de talmoedscholen kunnen gemakkelijk vrijstelling van dienstplicht krijgen. Beoogd coalitiegenoot Avigdor Lieberman van de partij Yisrael Beytenu wil echter dat er een wet komt die het aantal vrijstellingen elk jaar verder vermindert. Het doel is de lasten beter te verdelen.

Dat zint de leider van de Gerer chassidim, rebbe Yaakov Alter, echter niet. Hij heeft zijn man in de Knesset, de vice-minister van Gezondheid, rabbijn Yaakov Litzman van Verenigd Thora Judaïsme, verteld voet bij stuk te houden. Pogingen een compromis te bereiken zijn tot nu toe mislukt.

De Israëlische media suggereren echter dat Lieberman ook om andere redenen niet wil wijken. Kanaal 13 TV meldde dat hij bij de volgende verkiezingen samen wil werken met Ayelet Shaked, de minister van Justitie. Dat zou zijn Yisrael Beytenu op grote winst komen te staan. Haar partij, Nieuw Rechts, haalde op 9 april de kiesdrempel niet. Shaked zegt echter dat zij via Likud een comeback wil maken in de politiek.

Netanyahu heeft nog tot woensdag de tijd. Als hij dan nog met lege handen staat, kan president Rivlin een ander Knessetlid van Likud of een andere partij vragen een poging te ondernemen. Om dat te voorkomen zijn nieuwe parlementsverkiezingen in Israël nodig.

