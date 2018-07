Netanyahu: Orban is ware vriend van Israël

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zijn Hongaarse ambtsgenoot Viktor Orban bij diens staatsbezoek verwelkomd als een „ware vriend van Israël.”

De Hongaarse premier Orban is donderdag en vrijdag op bezoek in Israël en werd daar door Netanyahu met alle egards ontvangen. Critici hekelden de ontvangst vanwege in hun ogen antisemitische uitlatingen die Orban recent deed.

Orban lag onder meer onder vuur omdat hij lovende woorden sprak over Miklos Horthy. Dat is de Hongaarse leider uit de Tweede Wereldoorlog die antisemitische wetten invoerde en samenwerkte met de nazi’s.

Daarnaast gebruikte hij tijdens antisemitische taal tegen de van oorsprong Hongaarse miljardair en filantroop George Soros. Orban zei over Soros dat hij behoort tot de „vijanden van Hongarije die niet in werk geloven, maar met geld speculeren. Ze hebben geen vaderland, maar voelen dat de hele wereld van hen is.”

Ondanks de wereldwijde Joodse veroordeling van deze uitlatingen prees Netanyahu Orban voor de strijd tegen het antisemitisme. Ook bedankte hij hem voor de pro-Israëlische houding van Hongarije en de inzet bij de gezamenlijke strijd tegen de radicale islam.

De Israëlische krant Ha’aretz schreef donderdag dat Hongaarse Joden de uitspraken van hun premier hekelen, maar zich desondanks persoonlijk vaak veilig voelen in het land. Antisemitische incidenten zijn de laatste jaren afgenomen.