Netanyahu legt al zijn ministerposten neer

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu legt per 1 januari al zijn ministerposten neer, behalve het premierschap. Dat meldt de Israëlische krant The Jerusalem Post. Naast premier is Netanyahu minister van Gezondheidszorg, minister van Sociale Zaken, minister van de Diaspora en plaatsvervangend minister van Landbouw.

De premier heeft deze beslissing genomen vanwege de aanklacht van corruptie die tegen hem loopt. Aanklager Avichai Mandelblit wilde dat Netanyahu zijn ministerposten neer zou leggen. Er liep een zaak bij de Hoge Raad om dit af te dwingen, maar Netanyahu is de uitspraak nu voor door zelf af te treden.

Zolang Netanyahu premier is, kan hij niet worden vervolgd. Mandelblit zei geen probleem te hebben met het aanblijven van Netanyahu als premier.

Woensdagavond liep een deadline voor het Israëlische parlement af om tot een nieuwe regering te komen. Daarom komen er voor de derde keer in twaalf maanden verkiezingen. Na de vorige verkiezingen was het politieke speelveld zo verdeeld dat er geen regering kon worden gevormd door Netanyahu en oppositieleider Benny Gantz.