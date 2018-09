Netanyahu: Iran verstopt atoomspullen

Iran houdt nucleair materiaal verborgen in een magazijn in Teheran en houdt zich niet aan het internationale akkoord dat met westerse grootmachten is gesloten. Dat beweerde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu donderdag in een toespraak tot de Verenigde Naties.

Netanyahu liet vanaf het spreekgestoelte luchtopnamen zien van het vermeende magazijn en riep het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA op meteen onderzoek te doen naar de atoomopslag. ,,Vandaag maak ik voor de eerste keer bekend dat Iran nog een faciliteit heeft in Teheran, een geheim atoommagazijn voor de opslag van grote hoeveelheden materiaal voor het geheime nucleaire programma van Iran''.

Netanyahu was een van de vele wereldleiders die deze week de Algemene Vergadering van de VN toespreken. In het internationale akkoord is afgesproken dat Iran zijn nucleaire programma afbouwt.