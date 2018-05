Netanyahu: Iran ging ‘rode lijn’ over

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de luchtaanvallen op doelen in Syrië verdedigd. Hij zei dat de bombardementen gepast waren omdat Teheran „een rode lijn heeft overschreden.”

Israël bestookte in de nacht van woensdag op donderdag tientallen doelen in Syrië. Daarbij vielen volgens het Syrische leger drie doden. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten sprak over 23 omgekomen slachtoffers.

De Israëlische aanval vond plaats nadat raketten waren afgevuurd op de Golanhoogvlakte. Daar zou Iran verantwoordelijk voor zijn. Het was de eerste keer dat Israël de Islamitische Republiek direct beschuldigde van het beschieten van Israëlisch grondgebied, bericht de Israëlische krant Haaretz.

Netanyahu zei dat het beleid van zijn regering duidelijk is: „We staan Iran niet toe zich militair te vestigen in Syrië.” De Iraniërs steunen daar het regime van de Syrische president Bashar al-Assad.