Netanyahu en Gantz tekenen akkoord over eenheidsregering

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu van Likud en Benny Gantz van de alliantie Blauw-Wit hebben maandagavond een akkoord gesloten over een eenheidsregering van drie jaar.

Netanyahu hoopt in de komende dagen ook met de religieuze partijen akkoorden te sluiten. Het is nog onzeker of ook de ultrarechtse Yaminapartij mee gaat doen.

Het akkoord bepaalt dat Netanyahu de eerste achttien maanden premier wordt. Daarna neemt Gantz het premierschap over en wordt Netanyahu vicepremier. Gantz wordt ook minister van Defensie. Als het hooggerechtshof besluit dat Netanyahu geen premier kan blijven omdat hij van corruptie wordt verdacht, heft de regering zich op. Dan zal Israël weer naar de stembus gaan.

De regering krijgt naar verwachting 36 ministers en 16 vice-ministers. Zowel Netanyahu als Gantz krijgt een premierswoning.

Avi Nissenkorn van Blauw-Wit wordt naar verwachting minister van Justitie. Het akkoord bepaalt ook dat Netanyahu het vetorecht krijgt over de benoeming van een procureur-generaal en de openbare aanklager. Zijn Likudpartij krijgt verder het voorzitterschap van het Knesset comité voor juridische zaken.

De rivalen Netanyahu en Gantz sloten het akkoord na drie verkiezingen en zeventien maanden vruchteloze pogingen een coalitie te vormen. De belangrijkste boodschap van Gantz was dat Netanyahu moest verdwijnen als leider. Toen hij toch bereid bleek toe te treden tot een kabinet met Netanyahu, viel zijn Blauw-Wit alliantie uit elkaar. Twee andere partijen die bij Blauw-Wit hoorden, Yesh Atid van Yair Lapid en Telem van Moshe Ya’alon, blijven in de oppositie.

De meest urgente taak van de nieuwe Israëlische regering wordt de strijd tegen het coronavirus en het herstel van de economie. De regering is verder van plan deze zomer een begin te maken met de annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever.