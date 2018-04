Netanyahu claimt bewijs voor kernwapens

Premier Benjamin Netanyahu heeft maandag op tv gezegd dat Israël bewijs heeft dat Iran heeft gelogen bij de ondertekening van de nucleaire deal met de zes wereldmachten en de EU in 2015.

De Islamitische Republiek Iran heeft volgens de Israëlische regeringsleider de ontwikkeling en productie van kernwapens overgebracht naar een geheime locatie en is gewoon doorgegaan. Hij liet een video zien die zijn verklaring zou ondersteunen.

Netanyahu IsraeliPM

Het archief over de ontwikkeling van een atoombom is opgeborgen in zware kluizen. Israël heeft duizenden kopieën van de daar opgeslagen documenten in handen gekregen en de informatie gedeeld met de Amerikaanse autoriteiten. President Donald Trump riep recent al af te willen van de overeenkomst met Iran en de sancties weer te verscherpen. Hij zal daar binnen twee weken een besluit over nemen. In een reactie zei hij maandag herziening van het akkoord niet uit te sluiten.

Netanyahu zei dat Iran een geheim project, 'Amad', heeft opgezet om kernkoppen te ontwerpen, te maken en te testen. Het land beschikt over alle faciliteiten, de voorwaarden en de kennis om dat te doen. Bovendien wordt gewerkt aan raketten die een steeds groter bereik hebben.

Iran beloofde destijds alleen uranium te verrijken om aan de energiebehoefte te voldoen en voor wetenschappelijk onderzoek. De voorraad uranium zou volgens de deal voor een periode van vijftien jaar maximaal 300 kilo zijn. Teheran verwierp op de Iraanse staatstelevisie de aantijgingen van Netanyahu als Israëlische propaganda. ,,Zijn opmerkingen zijn niet nieuw en zitten vol ongefundeerde beschuldigingen''.