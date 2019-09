Netanyahu belooft annexatie Jordaanvallei

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft dinsdag gezegd de Jordaanvallei op de Westelijke Jordaanoever te zullen annexeren.

Netanyahu zei tijdens een bijeenkomst in Ramat Gan dat deze annexatie in overleg met de Amerikaanse regering van president Trump zal worden uitgevoerd. Dat zou moeten gebeuren nadat Washington het vredesplan voor het Midden-Oosten heeft gepubliceerd. De premier is ook van plan de Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever annexeren.

Israël krijgt volgende week de kans hem „een duidelijke mandaat” te geven door Likud te stemmen. Likud is in de peilingen ongeveer even groot is als Blauw-Wit van oud-legerleider Benny Gantz. Ook Blauw-Wit wil dat de Jordaanvallei onder Israëls controle blijft.

Rechtse politici en organisaties hebben al lang aangedrongen op de uitbreiding van Israëls „soevereiniteit” naar delen van de Westelijke Jordaanoever. Het gaat om het zogenoemde C-gebied. Dat gebied vormt meer dan de helft van de Westoever en staat onder volledige controle van Israël. Annexatie zou inhouden dat alleen de Palestijnen in het C-gebied het staatsburgerschap krijgen aangeboden, maar de Palestijnen in de Palestijnse enclaves niet.

Wanhoop

Critici zeggen dat de uitspraak van de Israëlische premier duidt op wanhoop over de verkiezingen volgende week. Netanyahu heeft in de afgelopen tien jaar de druk van rechts weerstaan om het gebied officieel te annexeren. Nu staan zijn politieke kansen echter op het spel.

Het lukte de premier na de verkiezingen van april niet een rechts-religieuze coalitie te vormen die steunt op meer dan de helft van de 120 Knessetleden. Hij hoopt dat Likud en zijn coalitiegenoten de 61 zetels aankomende dinsdag wel bereiken. De nieuwe Knesset moet dan ook zorgen voor een wet die hem immuun maakt voor rechtsvervolging zo lang hij premier is.

De Vrede Nu-beweging waarschuwde dat annexatie ernstige schade toebrengt aan het vooruitzicht op vrede en Israël dichter bij apartheid brengt. De organisatie zegt dat het erop lijkt dat Netanyahu’s „politieke overlevingskans belangrijk genoeg is om olie te gooien op het vuur van het bloedige conflict, Israëls democratie te grabbel te gooien en de vooruitzichten op vrede uit te doven.”

De Palestijnse secretaris-generaal van de PLO, Saeb Erekat, deed een oproep aan de internationale gemeenschap te voorkomen dat „Netanyahu en zijn bondgenoten de nog resterende vooruitzichten op vrede en een levensvatbare en onafhankelijke Palestijnse staat wegnemen.”