Netanyahu akkoord met leiderschapsstrijd

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft ingestemd met een interne leiderschapsverkiezing binnen zijn conservatieve Likud-partij. Die moet binnen zes weken plaatsvinden, bevestigt een woordvoerder van Likud.

De positie van Netanyahu staat intern onder druk. Hij wordt vervolgd in meerdere corruptiezaken. Zijn prominente rivaal Gideon Sa’ar, een voormalig minister van Binnenlandse Zaken, wil dat voor 11 december interne verkiezingen worden gehouden. Dat is de uiterste datum waarop nog een nieuwe regering kan worden gevormd.

Het houden van een interne verkiezing is op zo'n termijn echter niet haalbaar, zegt een woordvoerder van Likud. "Dat is niet omdat we het niet willen, maar omdat het technisch en juridisch niet rond te krijgen is", aldus de zegsman. "We hebben 150.000 partijleden en moeten landelijk 140 stemlokalen huren. Dat is niet in een dag geregeld."

Israël verkeert in politieke chaos na twee parlementsverkiezingen in een jaar tijd. De laatste stembusgang in september eindigde ook weer in een patstelling. Het lukte Netanyahu en de leider van oppositiepartij Blauw-Wit niet een nieuwe coalitie te vormen. Als het niet lukt voor middernacht op 11 december een regering te vormen, moeten weer nieuwe verkiezingen worden gehouden.