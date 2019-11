Neppiloot veroorzaakte vliegramp met 50 doden

Een vliegtuig van Tatarstan Airlines dat in 2013 neerstortte in het Russische Kazan, had een gezagvoerder zonder de benodigde vliegcertificaten. Dat maakten Russische onderzoekers donderdag bekend. Roestem Salichov had te weinig vaardigheden en maakte voor de crash al meerdere fouten. Alle vijftig inzittenden kwamen om het leven.

Salichov verkreeg zijn vliegbrevet door middel van vervalste documenten. Welke vervalste papieren hij precies gebruikte is niet bekendgemaakt. „Salichov had geen basiskennis, geen vaardigheden en geen ervaring”, luidt een verklaring van de onderzoekers. „En toch voerde hij passagiersvluchten uit”. De crash ontstond door fouten van Salichov, maar ook van zijn co-piloot Viktor Goetsoel, blijkt uit onderzoek.

De toenmalige directeur van Tatarstan Airlines, Valeri Portnov, wordt nu aangeklaagd omdat hij geen rekening hield met de regels voor luchtverkeersveiligheid. Ook zou hij verantwoordelijk zijn geweest voor het verstrekken van het brevet aan Salichov.

Tatarstan Airlines bestaat sinds december 2013 niet meer, een maand na de ramp.