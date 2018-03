„Nepnieuws op Twitter verspreidt zich sneller”

Nepnieuws verspreidt zich sneller en bereikt op Twitter meer mensen dan berichten met feitelijke informatie. Dat concluderen onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), die circa 126.000 berichten onder de loep namen die tussen 2006 en 2017 zijn gedeeld door zo’n 3 miljoen mensen.

De kans dat nepnieuws door mensen wordt geretweet op de berichtensite is zelfs 70 procent groter dan bij echt nieuws, blijkt uit het in Science gepubliceerde onderzoek. „Ware verhalen doen er zes keer langer over om 1500 mensen te bereiken dan onjuiste verhalen”, aldus een verklaring van MIT. Dat komt mogelijk omdat onjuiste verhalen mensen sneller verrassen: de informatie strookt niet met hun verwachtingen, zei onderzoeker Soroush Vosoughi.

De onderzoekers controleerden of verhalen klopten door een beroep te doen op factcheckers, zoals Snopes en Politifact. Die waren het in ruim 95 procent van de gevallen eens over het waarheidsgehalte van berichten. Opvallend is dat zogeheten bots, accounts die automatisch tweets rondpompen, nep- en echt nieuws in gelijke mate verspreiden.