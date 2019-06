„Neparts die gezin doodde gaat abdij in”

Een Fransman die zijn ouders en gezin ombracht is na een gevangenisstraf van 26 jaar vrijgekomen. De inmiddels 65-jarige Jean-Claude Romand neemt nu zijn intrek in een abdij in Fontgombault, zegt een ingewijde.

De man deed bijna 20 jaar alsof hij een arts was en als onderzoeker werkte voor de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij vermoordde zijn ouders, echtgenote en twee kinderen toen hij in 1993 door de mand dreigde te vallen. Daarna stak de neparts zijn huis in brand. Daar trof de brandweer hem bewusteloos aan.

Romand staat bekend als één van de beruchtste moordenaars van Frankrijk. Zijn zaak vormde de inspiratie voor een boek en films. Een hof van beroep oordeelde eerder dit jaar dat Romand voorwaardelijk vrij kon komen. Hij mag niet met de media praten over de moorden. Het is onduidelijk wat zijn rol in de abdij precies moet worden.