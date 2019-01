Nepalese vrouw overlijdt in „menstruatiehut”

Een Nepalese vrouw is dood gevonden in een hutje waar naar ze verbannen was omdat ze ongesteld was. Ook haar zonen van 9 en 12 jaar oud zijn daar omgekomen. De moeder had een vuurtje gestookt om haar gezin warm te houden, maar waarschijnlijk is het drietal gestikt tijdens het slapen.

Volgens een hindoeïstisch ritueel, genaamd ‘chhaupadi’, moeten vrouwen tijdens hun menstruatie van de samenleving worden afgezonderd. Tijdens de ongesteldheid worden zij als onrein gezien, en dus worden ze vastgezet in geïsoleerde hutjes of schuren. Ook is het voor hen verboden om mannen en vee aan te raken.

In 2005 is het ritueel al verboden, maar sommige bevolkingsgroepen zijn nog steeds bang voor een ramp wanneer de vrouw niet wordt afgezonderd tijdens haar periode. Inmiddels staat er een gevangenisstraf van drie maanden op het uitvoeren van het ritueel. Ook moet de dader dan omgerekend ongeveer 25 euro boete betalen.