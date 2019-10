Nepalese politicus opgepakt om verkrachting

Een vooraanstaande politicus in Nepal is zondag opgepakt omdat hij een politica verkracht zou hebben. Krishna Bahadur Mahara, lid van de regerende Communistische Partij, ontkent alle beweringen, maar stapte afgelopen week wel op als parlementsvoorzitter. Mahara bekleedde in het verleden meerdere ministerposten.

„Ik had niet verwacht dat het zo ver zou komen”, zei het slachtoffer in een interview met een Nepalese nieuwssite. „Hij vergreep zich aan me, en vertrok weer toen ik zei dat ik de politie zou bellen”, zei de vrouw. Het voorval zou op 29 september gebeurd zijn, toen Mahara dronken was. Het slachtoffer hield verschillende blauwe plekken over aan het incident.

De Verenigde Naties (VN) riep de Nepalese regering op hard op te treden tegen geweld tegen vrouwen.