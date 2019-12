Nepal pakt 122 Chinezen op om cybercriminaliteit

Nepal heeft 122 Chinezen vastgezet die bezig waren met „verdachte activiteiten”. Dat maakten de Nepalese autoriteiten dinsdag bekend. „Dit is de eerste keer dat zoveel buitenlanders in Nepal zijn opgepakt voor verdachte activiteiten”, zegt de hoofdcommissaris van de politie in Kathmandu. De Chinezen worden verdacht van cybercriminaliteit. Zij zouden onder meer geldautomaten hebben willen hacken.

Nepal en China hebben in oktober een verdrag ondertekend waarin staat dat beide landen elkaar helpen bij het bestrijden van criminaliteit. China heeft nog niet gereageerd op de arrestaties.

Tussen januari en oktober bezochten meer dan 134.000 Chinezen Nepal.