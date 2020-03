Nep-defensieministers veroordeeld in Frankrijk

Twee oplichters die ingenieus miljoenen buitmaakten door zich voor te doen als de Franse minister Jean-Yves Le Drian zijn in Parijs veroordeeld tot gevangenisstraffen van zeven en elf jaar en hoge boetes.

De 54-jarige Gilbert Chikli kreeg de hoogste celstraf en een boete van 2 miljoen euro. Medeplichtige Anthony Lasarevitsch kreeg de gevangenisstraf van zeven jaar en een boete van 1 miljoen.

De twee hebben volgens de rechter in de jaren 2015 en 2017 allerlei instellingen, stichtingen, invloedrijke personen zoals politici, ondernemers of mensen uit de media geld afhandig gemaakt door zich voor te doen als minister Le Drian. Veel ging per telefoon en via internet en de twee hadden ook een masker van Le Drian voor hun ‘communicatiedoeleinden’. Justitie schat dat ze slachtoffers meer dan 50 miljoen euro hebben afgetroggeld.

Ze vroegen hun slachtoffers om dringende financiële hulp voor onder meer fictieve geheime Franse operaties, betaling van losgeld voor ontvoerden, strijd tegen het terrorisme of bevrijding van Franse gijzelaars in Syrië. De echte Le Drian was van 2012 tot 2017 minister van Defensie en is nu minister van Buitenlandse Zaken.