Neonazi’s verliezen strijd om merknaam

De rechts-extremistische Nordic Resistance Movement (NRM) heeft de slag om een merknaam verloren van een Duits bedrijf. De onderneming Nordfrost had zich bij het Zweedse patent- en merkenbureau (PRV) beklaagd over het gebruik van de naam Nordfront door de NRM, berichtte de nieuwssite The Local woensdag.

De NRM had de merknaam Nordfront al laten vastleggen door het patentbureau voor het gebruik in „goederen en diensten” en gebruikte het onder meer op de eigen website. Dat ging tegen het zere been van koeltransporteur Nordfrost, dat vreesde dat de gelijkenis tussen de namen tot verwarring zou kunnen leiden.

Het bureau heeft de Duitsers nu in het gelijk gesteld. Dat betekent dat de neonazi’s op zoek moeten naar een andere merknaam om te gebruiken in hun promotiemateriaal, zoals brochures.