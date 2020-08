Neonazi bekent toch moord op Duitse politicus Lübcke

Een kennelijk voormalige neonazi heeft tijdens zijn proces toch de moord bekend op de christendemocratische politicus Walter Lübcke (1953-2019). Lübcke was een vooraanstaand politicus en bestuurder in de regio Kassel in de deelstaat Hessen. Hij werd 2 juni vorig jaar voor zijn huis in Istha vermoord. De dader schoot hem van dichtbij door het hoofd. De 46-jarige hoofdverdachte Stephan Ernst bekende de moord na zijn arrestatie, maar trok die bekentenis later weer in en schoof anderen de moord in de schoenen.

Maar tijdens de rechtszitting in Frankfurt las zijn advocaat woensdag een brief van Ernst voor waarin die schrijft diep berouw te hebben over de moordaanslag. „Ik heb geschoten, en wat ik hem heb aangedaan is onvergeeflijk. Niemand zou wegens zijn mening moeten sterven”, aldus Ernst. Hij zegt dat hij openstond voor slechte invloeden en foute ideeën en zo tot zijn „laffe en verkeerde daad te zijn gekomen”.