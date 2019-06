Door een explosie in een appartementencomplex in de stad Linköping in het zuiden van Zweden zijn negentien mensen lichtgewond geraakt. De autoriteiten konden nog niks zeggen over de oorzaak van de ontploffing.

Op beelden van Zweedse media is te zien dat het complex en het gebouw ernaast zwaar zijn beschadigd. Medewerkers van de explosievenopruimingsdienst zijn ingeschakeld om onderzoek te doen.

Linköping telt ongeveer 150.000 inwoners.