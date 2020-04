Negen slachtoffers bloedbad Nova Scotia gedood door brand

Negen van de 22 mensen die op 18 en 19 april werden gedood in de Canadese provincie Nova Scotia kwamen om doordat de dader hun huis in brand had gestoken. De 51-jarige Gabriel Wortman vermoordde zijn slachtoffers gedurende dertien uur rond de plaats Portapique. Hij doodde ook een aantal huisdieren. Wortman werd uiteindelijk doodgeschoten door de politie.

Ruim tweehonderd getuigen zijn ondertussen gehoord en de politie gaat nog zeker evenveel mensen ondervragen de komende dagen. Het motief van de dader is nog niet achterhaald door de politie.

De dader begon de moordpartij na een ruzie met zijn vriendin. Hij had haar vastgebonden in hun huis, maar zij wist te ontsnappen en schakelde de politie in. Wortman had tijdens het doden van de mensen politiekleding aan en hij reed in een auto die op een politiewagen leek.

Nadat Wortman op 18 april al mensen had gedood, verstopte hij zich in de nacht voor de politie. De ochtend van 19 april ging hij weer verder met het doden van mensen.

De politie wil uitzoeken hoe de man aan wapens kon komen en of hij hulp van mensen heeft gehad. „Ook al zal de dader nooit terecht kunnen staan, het is onze plicht om uit te zoeken wat er is gebeurd”, aldus de lokale politiecommissaris.