Negen skiërs omgekomen bij lawines Italië

In de Italiaanse Alpen zijn in het weekend negen skiërs om het leven gekomen als gevolg van lawines. De autoriteiten hebben maandag bekendgemaakt dat de slachtoffers allen buiten skipistes onderweg waren toen ze door lawines werden getroffen.

De meeste doden vielen in de regio Vallei van Aosta ten noorden van Turijn. Onder de doden is een 24-jarige Belg die in de bergen 80 kilometer ten noorden van Milaan op zijn snowboard door een lawine werd verrast. De nationaliteit van vier slachtoffers kon nog niet worden vastgesteld. Volgens mediaberichten kwamen de skiërs uit Frankrijk, Engeland en Polen.

Zware sneeuwval in het weekend heeft niet alleen het lawinegevaar verergerd, maar ook chaos veroorzaakt op de wegen in de Italiaanse Alpen. De Brenner-snelweg moest tijdelijk worden gesloten.