Negen nieuwe gevallen coronavirus in Duitsland

In Duitsland zijn negen nieuwe gevallen van het nieuwe coronavirus vastgesteld. Zes daarvan in de deelstaat Beieren, twee in Berlijn en een in Thüringen.

Vijf van de Beierse besmettingen zijn in de regio Freising en een in München. In Thüringen is een 57-jarige man in Orlatal besmet.

De vijf gevallen in Freising zijn gelinkt aan een ouder van een kind dat het virus heeft. In Beieren is het virus nu bij 34 mensen vastgesteld en in heel Duitsland bij 166 patiënten.

Eerder op maandag meldde Duitsland al zeven nieuwe gevallen van het longvirus. In Duitsland is nog niemand eraan overleden.