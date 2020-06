Negen nieuwe coronadoden in Duitsland

In Duitsland zijn in de afgelopen 24 uur 378 nieuwe infecties met het coronavirus vastgesteld. Dat meldt het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM. Sinds het begin van de coronacrisis zijn tot dusver 186.839 mensen in het land besmet geraakt met het longvirus. Het Duitse dodental als gevolg van Covid-19 bedraagt volgens het RKI 8800, een toename van negen sterfgevallen ten opzichte van een dag eerder.

Het instituut meldt dat ongeveer 173.100 patiënten tot nu toe zijn genezen van het virus.

Het zogeheten reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, ligt op 1,19. Dat is iets hoger dan een dag eerder, toen bedroeg dat getal 1,05. Daarmee ligt het reproductiegetal wederom boven de cruciale grens van 1. Dat betekent dat elke coronapatiënt gemiddeld nog één andere persoon besmet.

Omdat het reproductiegetal schommelt, meet het RKI dat ook over zeven dagen. Dat getal, de Zeven-Dagen-R, staat momenteel op 0,95. Dat is een daling ten opzichte van zondag, toen werd een R van 1 gemeld.