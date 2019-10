Negen migranten in truck op weg naar Zeebrugge

De Belgische politie heeft zaterdagochtend negen Iraakse migranten uit een vrachtwagen gehaald op de Expresweg in Brugge. De politie meldde dat de truck op weg was naar Zeebrugge. Veel migranten proberen via Zeebrugge met de boot illegaal in Groot-Brittannië te komen.

Volgens de politie verkeerden de negen Irakezen in goede gezondheid. Zij worden overgedragen aan de dienst vreemdelingenzaken.

In het Britse Essex zijn woensdag 39 migranten dood gevonden in een koelwagen. Het voertuig was vanuit Zeebrugge naar Engeland vertrokken.

