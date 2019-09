Negen mensen wonen nu in ruimtestation ISS

Drie nieuwe bemanningsleden zijn woensdag aangekomen in het ruimtestation ISS, hun tijdelijke huis in de ruimte. Met hen erbij wonen daar nu negen mensen. Het gebeurt niet vaak dat er zo veel mensen tegelijk in het zwevende laboratorium verblijven. De drie nieuwkomers waren enkele uren eerder gelanceerd vanaf ruimtebasis Bajkonoer in Kazachstan.

Een van de nieuwe bemanningsleden is Hazzaa Ali Almansoori uit de Verenigde Arabische Emiraten. De 35-jarige straaljagerpiloot is de eerste astronaut in de geschiedenis van zijn land. Hij is pas de derde Arabier ooit in de ruimte, na prins Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al Saud uit Saudi-Arabië (1985) en Muhammed Faris uit Syrië (1987).

Almansoori had onderweg naar het ISS gezelschap van de Amerikaanse Jessica Meir en de Rus Oleg Skripotsjka. In het ISS wonen al drie mensen uit de Verenigde Staten, twee Russen en een Italiaan.

Almansoori blijft ongeveer een week in de ruimte. Volgende week keert hij terug met een Amerikaan en een Rus. Meir en Skripotsjka blijven een half jaar in een baan rond de aarde.