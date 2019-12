Negen mensen omgekomen bij vliegtuigcrash in Kazachstan

Een passagiersvliegtuig van vliegtuigmaatschappij Bek Air is neergestort in Kazachstan vlak na vertrek van de luchthaven van Almaty. Daarbij zijn zeker negen mensen om het leven gekomen.

Het gaat om een toestel van het type Fokker 100. Aan boord waren 95 passagiers en 5 crewleden. Volgens de lokale autoriteiten zijn nog eens negen mensen, onder wie zes kinderen, ernstig gewond geraakt.

Het vliegtuig was onderweg van Almaty naar de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan. Het toestel zou direct na vertrek hoogte hebben verloren en boorde zich vervolgens in een gebouw van twee verdiepingen vlak bij de luchthaven. Er was geen brand uitgebroken.