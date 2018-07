Negen mensen gewond bij aanval in bus Lübeck

Een man heeft in een bus in het Noord-Duitse Lübeck met een mes ingestoken op passagiers. Hierbij zijn negen mensen gewond geraakt, van wie zes steekwonden hebben. Volgens de politie vielen er „drie middelzwaar gewonden en vijf lichtgewonden”. De dader is een jongeman en is aangehouden, aldus de politie in de Hanzestad.

De motieven van de dader zijn onbekend. Het Openbaar Ministerie (OM) in Lübeck stelt dat er geen aanwijzingen zijn dat het om een terreuraanslag gaat, maar zegt ook dat „niets kan worden uitgesloten”.

De dader haalde volgens ooggetuigen in de volle lijnbus van Lübeck naar Travemünde plotseling een keukenmes tevoorschijn en begon er mensen mee te steken. De chauffeur stopte de bus onmiddellijk en opende de deuren. De man viel ook de chauffeur aan. De dader is door inzittenden van de bus overmeesterd en overgedragen aan de politie, zei een woordvoerster van het OM in Lübeck.