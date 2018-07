Negen mensen gewond bij aanval in bus Lübeck

Een man heeft in een bus in het Noord-Duitse Lübeck met een mes ingestoken op passagiers. Hierbij zijn negen mensen gewond geraakt, van wie zes steekwonden hebben. Volgens de politie vielen er „drie middelzwaar gewonden en vijf lichtgewonden”. De dader is een jongeman en is aangehouden, aldus de politie in de Hanzestad.

De man zou in de bus met een mes passagiers hebben verwond, onder wie twee ernstig. Hij vluchtte en liet een rokende rugzak achter, aldus plaatselijke media. De man zou inmiddels zijn gearresteerd.