Negen jaar cel voor Iraanse vader die dochter onthoofdde

De vader in Iran die zijn 14-jarige dochter onthoofdde, heeft van de rechter een gevangenisstraf van negen jaar gekregen. Het vonnis werd vrijdag bekendgemaakt, meldt persbureau Isna. Op sociale media klinkt protest tegen de straf, die veel Iraniërs te mild vinden.

De moord op het meisje leidde eerder dit jaar in het land al tot heftige protesten. Romina Ashrafi uit de noordwestelijke stad Talesh was verliefd geworden op een oudere man en met hem ervandoor gegaan. Toen ze weer thuis was gekomen, werd ze door haar vader in haar slaap onthoofd.

Op moord uit eerwraak staat onder het Iraans strafrecht een maximale gevangenisstraf van tien jaar en een schadevergoeding aan de familieleden van het slachtoffer. Gewoonlijk staat in Iran de doodstraf of levenslang op moord.