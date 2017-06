Negen jaar cel voor Amerikaanse farmaceut

Een rechter in Boston heeft een voormalig farmaceut maandag veroordeeld tot negen jaar celstraf voor nalatigheid en fraude bij een dodelijke uitbraak van hersenvliesontsteking (meningitis) in 2012. Tegen de medeoprichter en voormalig hoofd van het farmaceutische bedrijf New England Compounding Center, Barry Cadden, was 35 jaar celstraf geëist.

Volgens de aanklager was hij verantwoordelijk voor de productie van medicijnen in laboratoria waar niet steriel werd gewerkt. Medicijnen werden op een onveilige manier gemaakt om zo de omzet op te drijven. Deze schendingen van de veiligheidsregels hebben geleid tot de uitbraak van meningitis in 2012. Hierbij werden 778 mensen ziek nadat ze behandeld waren met vervuilde steroïde-injecties, 76 van hen overleden.

Cadden was in maart veroordeeld voor nalatigheid en fraude, maar was vrijgesproken van doodslag.