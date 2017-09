Negen doden op Franse eilanden

Op het Franse deel van het Caribische eiland Sint-Maarten en op het eiland Saint-Barthélemy zijn als gevolg van de orkaan Irma negen doden gevallen. Zeven mensen worden nog vermist. Dit zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérard Collomb, vrijdag. Hij zei dat er 112 gewonden zijn gevallen.

Irma trok woensdag het noordelijke deel van het Caribisch gebied in en richtte enorme verwoestingen aan op verscheidene eilanden, inclusief Sint-Maarten. Vooralsnog is het dodental in de regio een voorlopige schatting. Er zijn in totaal achttien doden geteld op (Brits) Anguilla, Barbuda, de Amerikaanse Maagdeneilanden, Puerto Rico en de Franse eilanden.

De Franse minister belast met overzeese gebiedsdelen Annick Girardin was vrijdag op Sint-Maarten en zei geschokt te zijn door de schade.