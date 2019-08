Negen doden door schietpartij in Ohio

In de stad Dayton in de Amerikaanse staat Ohio zijn bij een schietpartij zeker 9 doden en 26 gewonden gevallen. Dat zegt burgemeester Nan Whaley van de stad. De schutter is door agenten gedood, meldt de plaatselijke politie.

Whaley voegde in haar persconferentie nog toe dat de agenten al binnen een minuut na aankomst de schutter konden uitschakelen. Over de identiteit en eventuele motieven van de dader kon de burgemeester nog niets zeggen.

De man opende het vuur in of nabij Ned Pepper’s Bar in de uitgaanswijk Oregon in het centrum van de stad. Getuigen zagen een verdachte op straat met in zijn hand een groot geweer dat in zeer hoog tempo kogels afschoot. De politie hield eerst rekening met meerdere daders, maar nu denkt men dat het om een schutter gaat.

Het is de tweede grote schietpartij in de VS met meerdere doden binnen een dag. Enkele uren voor de schietpartij in Dayton, richtte een 21-jarige man een bloedbad aan in de staat Texas. In een winkel van Walmart schoot hij zeker 20 mensen dood en verwondde hij minstens 26 mensen.