Negen doden door helikoptercrash Japan

In Japan zijn alle negen inzittenden van een helikopter door een crash om het leven gekomen. Het toestel stortte neer op het eiland Honshu, reddingswerkers hebben zaterdag de lichamen geborgen. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk.

De Bell 412-helikopter was vertrokken om een klimroute te inspecteren in de bergen bij Nagano en Niigata. Minder dan een uur na de start verdween het vliegtuig van de radar. Het wrak is gevonden in een bosrijke omgeving.

Afgelopen november is een helikopter van dezelfde luchtvaartmaatschappij neergestort, waarbij alle vier de passagiers om het leven zijn gekomen.