Negen doden bij ongeluk sportvliegtuig Zweden

In het Zweedse Umea is een sportvliegtuig verongelukt en alle negen inzittenden zijn om het leven gekomen. Volgens Zweedse media haperde het vliegtuigje bij het opstijgen waarna het neerstortte in de rivier die door Umea loopt.

Volgens getuigen zouden sommige inzittenden uit het vliegtuigje gesprongen zijn voordat het een duikvlucht maakte.

Het treinverkeer in de omgeving is stilgelegd. Hulpdiensten zijn ter plaatse. De brandweer vreest voor ontploffingen omdat het vliegtuigje nog vol met kerosine zit. Het vliegtuigwrak ligt deels aan de oever.