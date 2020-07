Negatief reisadvies VK voor Balearen en Canarische Eilanden

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken breidt zijn advies tegen alle niet-essentiële reizen naar het vasteland van Spanje uit naar de Balearen en de Canarische Eilanden. Het Verenigd Koninkrijk doet dit „op basis van de huidige beoordeling van Covid-19-risico’s in het land”.

Op zaterdag kondigde Groot-Brittannië al een 14-daagse quarantaine aan voor reizigers uit Spanje temidden van de zomervakantieperiode.

De Spaanse regering wilde juist dat het Verenigd Koninkrijk een uitzondering maakt op de quarantaineverplichting voor mensen die terugkomen van de Canarische Eilanden of de Balearen.

Miljoenen Britten trekken jaarlijks naar deze eilandengroepen, waar vooralsnog weinig coronabesmettingen waren vastgesteld. Als de Britten na hun vakantie twee weken verplicht in quarantaine moeten, zullen minder mensen naar de Spaanse eilanden gaan, terwijl die voor een groot deel afhankelijk zijn van toerisme.

De Britse minister van Transport gaat eerder terug naar huis na zijn vakantie in Spanje, meldde de Britse krant The Sun, nadat de regering het quarantainevoorschrift van twee weken had ingevoerd.

„Ik denk dat het juist is om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan in het Verenigd Koninkrijk om de situatie het hoofd te bieden”, zei Grant Shapps in een verklaring aan The Sun. „Hoe eerder ik zelf terugkom uit Spanje, hoe eerder ik door de quarantaine kan komen.”

Het aantal coronavirusgevallen in Spanje is afgelopen weekend met meer dan 6000 toegenomen. Het totaal aantal bevestigde besmettingen in het land staat nu op 278.782, volgens gegevens van het ministerie van Volksgezondheid. Vrijdag was dit nog 272.421.