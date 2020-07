Negatief reisadvies komt hard aan in Antwerpen

Het negatieve reisadvies dat Nederland heeft afgegeven voor de provincie Antwerpen komt hard aan bij winkeliers en horecazaken in de Vlaamse stad. Het wegblijven van het „zeer gewaardeerde Nederlandse publiek” komt bovenop de avondklok en andere veiligheidsmaatregelen die woensdagavond van kracht worden vanwege de sterke groei van het aantal coronabesmettingen in Antwerpen.

Het reisadvies is „zeker een extra klap”, zegt Carl Van Dyck, directeur provincie Antwerpen van de vereniging van zelfstandige ondernemers UNIZO tegen het ANP. „Dit komt hard aan bij de winkeliers, hotels, cafeś en restaurants. Nederlanders leveren een aanzienlijke bijdrage aan de Antwerpse economie.”

De horeca moet om 23.00 uur dicht en om 23.30 moet iedereen binnen zijn. Voor winkels en markten geldt dat in principe alleen moet worden geshopt, met een mondkapje. Een winkelbezoek mag niet langer duren dan een half uur.

Van Dyck verwacht nog wel publiek, maar een stuk minder. Hij wijst erop dat helemaal niet zeker is of winkelbezoek heeft bijgedragen aan de verspreiding van het virus. Winkels en restaurants zijn heringericht, er zijn plexischermen geplaatst en handgel en mondmaskers beschikbaar. „Een tik op de neus. Onze inspanningen zijn voor niets geweest, heel jammer.”

Zaterdag begint de solden, zoals de uitverkoopperiode in België wordt genoemd. Bijna negen op de tien ondernemers verwachten minder omzet dan vorig jaar, blijkt volgens Van Dyck uit een peiling. „Dat gaan we voelen. Onze winkeliers zullen met heel wat voorraad blijven zitten. Dat is jammer.”

Hoewel Nederlanders die naar Antwerpen gaan het dringende advies krijgen bij terugkomst twee weken in quarantaine te gaan, zijn ze wat betreft Van Dyck welkom. „De winkels zijn nog altijd open. Zij die toch willen, mogen komen. We zullen hen in alle veiligheid helpen.”