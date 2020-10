Negatief geteste Trump hervat campagne in Florida

De Amerikaanse president Donald Trump is meerdere dagen achtereen negatief getest op het coronavirus. Dat heeft arts van het Witte Huis Sean Conley gezegd, kort nadat Trump naar Florida afreisde voor een verkiezingsbijeenkomst.

Trump hield in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) een verkiezingsbijeenkomst op een vliegveld nabij Orlando in de staat Florida. Dat wordt de eerste rally sinds Trump getroffen werd door Covid-19. De president won Florida bij de verkiezingen in 2016 met een verschil van 1,2 procent, maar hij staat in de peilingen nu ongeveer 4 procent achter op zijn Democratische rivaal Joe Biden.

Bij de rally waren enkele duizenden mensen aanwezig. Trump noch de meeste aanwezigen droegen een mondkapje. Op beelden van Amerikaanse nieuwszenders is ook te zien hoe de aanhangers dicht op elkaar zitten zonder 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Trump’s partijgenoot Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, was ook op de rally aanwezig. Hij wisselde daarbij veelvuldig high-fives uit met de aanwezigen.

Ook in veel andere zogeheten swing states doet Trump het niet goed in de peilingen. Deze week brengt Trump dan ook campagnebezoeken aan de staten North Carolina, Pennsylvania en Iowa.