Neergestorte piloot niet in levensgevaar

De maandag in Duitsland neergestorte luchtmachtpiloot van een Eurofighter is niet in levensgevaar, meldt het Duitse persbureau DPA. De gewonde piloot is een van de meest ervaren instructeurs van de Duitse luchtmacht. Hij kon zichzelf met zijn schietstoel in veiligheid brengen en belandde in een boom.

Zijn toestel botste tijdens oefeningen op een andere Eurofighter. De piloot van dat toestel kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. Het incident gebeurde in het noordoosten van het land, in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern.

Dinsdagochtend werd een wrakdeel van een van de toestellen teruggevonden in de directe omgeving van een kleuterschool. Een medewerker van de gemeente Nossentiner Hütte ontdekte het wrakstuk op een sportveld grenzend aan de kleuterschool.

„We hebben geluk gehad dat we er zo mee wegkwamen”, zei de directeur van de kleuterschool. Sommige kinderen keken vanuit het raam naar de crash van een van de straaljagers. Het zwaar gedeukte vliegtuigdeel lag op ongeveer 40 meter van de speeltoestellen voor kinderen.