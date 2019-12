Neergestorte helikopter Hawaii gevonden, zes lichamen geborgen

Het wrak van de vermiste helikopter in Hawaï is gevonden. Reddingswerkers hebben zes lichamen geborgen uit het wrak, naar het zevende wordt nog gezocht. De autoriteiten hebben geen enkele indicatie dat er een overlevende is.

De helikopter met toeristen kwam donderdag niet terug van een rondvlucht boven de kust bij Nā Pali op het eiland Kauai. Aan boord waren behalve de piloot zes mensen, onder wie twee kinderen. De zoektocht met helikopters en schepen was moeilijk vanwege het slechte weer. Over de identiteit van de inzittenden is niets bekendgemaakt.