Neergeschoten vrouw VS toch niet vervolgd

Een Amerikaanse vrouw die haar ongeboren kind verloor door een schietpartij, wordt toch niet vervolgd. Officier van justitie Lynneice Washington sprak over een „verontrustende en hartverscheurende zaak zonder winnaars, met alleen verliezers”.

Een grand jury in Jefferson County vond in eerste instantie dat de 28-jarige Marshae Jones verantwoordelijk was voor de dood van de foetus, hoewel een andere vrouw de schutter was. Jones zou de ruzie zijn begonnen en de schutter zou alleen zichzelf hebben verdedigd. De zaak leidde tot een nationale rel.

Een politiefunctionaris stelde vlak na de schietpartij al dat de moeder het leven van haar kind onnodig op het spel zette door een vechtpartij te beginnen. De staat Alabama ziet ongeboren kinderen als personen die het slachtoffer kunnen worden van moorden en aanvallen.