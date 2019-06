Neergeschoten vrouw vervolgd voor dood baby

Een Amerikaanse vrouw die is neergeschoten tijdens een ruzie en daardoor haar ongeboren kind verloor, wordt nu zelf vervolgd voor de dood van de foetus. De autoriteiten houden de 28-jarige Marshae Jones volgens lokale media verantwoordelijk voor de confrontatie.

De politie arresteerde de vrouw uit Birmingham (Alabama) woensdag. Zij was vijf maanden zwanger toen ze vorig jaar in de plaats Pleasant Grove ruzie kreeg met een andere vrouw. Het conflict draaide volgens de autoriteiten om de vader van de foetus en ontaardde in de schietpartij.

„Uit onderzoek is gebleken dat de ongeboren baby hier het enige echte slachtoffer is”, zei een politiefunctionaris na de schietpartij tegen een lokaal medium. Hij stelde dat de moeder het leven van haar kind onnodig op het spel heeft gezet door een vechtpartij te beginnen.