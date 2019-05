Neergeschoten Argentijnse politicus overleden

De Argentijnse parlementariër die onlangs voor het parlementsgebouw in Buenos Aires werd neergeschoten is overleden. Hector Olivares (61) bezweek zondag aan zijn verwondingen die hij bij de schietpartij had opgelopen, meldt persbureau Telam.

Olivares raakte donderdag ernstig gewond bij wat de autoriteiten een „maffia-achtige” aanval noemden. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Buenos Aires waar hij geopereerd is, maar overleed een aantal dagen later alsnog.

Een metgezel van de politicus, Miguel Yadon, werd ook geraakt door kogels en overleed ter plaatse. De daders sloegen toe terwijl de mannen aan het wandelen waren in de buurt van het Nationaal Congres.

De autoriteiten arresteerden vrijdag leden van een maffiagroep. Volgens lokale media was het motief eerder persoonlijk dan politiek van aard. De groep zou het specifiek gemunt hebben op Yadon.