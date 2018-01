Nederlandse wintersporters vast in Oostenrijk

Bij de ANWB Alarmcentrale hebben zich een tiental Nederlandse wintersporters gemeld die in Oostenrijk door de hevige sneeuwval in de problemen zijn gekomen. Het gaat om mensen die hun vlucht hebben gemist of gestrand zijn omdat de wegen zijn geblokkeerd.

Het westen van Oostenrijk, het zuiden van Zwitserland en het oosten van Frankrijk worden geplaagd door zware sneeuwval. Veel dorpen daar zijn afgesloten van de buitenwereld.

De ANWB waarschuwt wintersporters dat ze de komende dagen rekening moeten houden met de extreme weersomstandigheden. Vanaf woensdag neemt de sneeuwval af en gaan de temperaturen omhoog. Daardoor neemt echter ook het gevaar voor lawines toe.

De ANWB raadt reizigers aan die dit weekeinde naar Oostenrijk afreizen contact op nemen met hun accommodaties over de laatste stand van zaken en zo nodig hun reis uit te stellen.