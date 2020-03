Nederlandse vrouwen vermist in Himalaya in Nepal

Twee Nederlandse vrouwen worden sinds maandag vermist in de Himalaya in Nepal. Dat meldden lokale media donderdag. Ook een begeleider, waarvan de identiteit niet bekend is, wordt vermist.

Het gaat om vrouwen die op eigen gelegenheid bij het Annapurna bergmassief een trektocht maakten. De vrouwen en hun begeleider waren volgens een lokale organisatie van trekkers voor het laatst gezien bij een controlepost in Besisahar. Op 16 maart hadden ze voor het laatst contact met familie via social media.

Er is een zoektocht op gang gekomen die bemoeilijkt wordt door sneeuwval.